Рики Мартин впервые поделился фото дочери от суррогатной матери

Певец воспитывает дочь со своим законным мужем

Рики Мартин Фото: Getty Images

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, впервые поделился со своими подписчиками в Instagram фото своей дочери. Отметим, что артисту третьего ребенка родила суррогатная мать.

Рики Мартин сменил шоу-бизнес на семью. Все подробности в видео:

47-летний пуэрто-риканский певец вместе с законным супругом Джованом Йозефом долгое время не показывал фантам лицо девочки, но теперь решил все же поделиться. На опубликованном снимке Рики позирует вместе с годовалой дочерью по имени Люсия. Девочка сидит на руках у своего звездного папы.

8 Авг 2019 в 11:38 PDT INSTAGRAM (@ricky_martin)

"Свет моих глаз. Люсия", – написал Мартин под фото.

Стоит добавить, что Рики Мартин и Джован Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

Отметим, что у Рики Мартина в 2008 году при помощи суррогатной матери родились сыновья, близнецы Маттео и Валентино. С художником Джваном Йосефом певец стал встречаться в 2016 году, в ноябре того же года пара объявила о помолвке. Официально брак влюбленные заключили в январе 2018 года.

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