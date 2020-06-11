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Риз Уизерспун уволила сотрудника, который прогнозировал завершение ее карьеры после 40 лет

Сегодня, 14:58

Риз Уизерспун – живая легенда

44-летняя Риз Уизерспун, на которую подали в суд, снимается в голливудском кино с 14 лет и за всю свою карьеру не раз встречалась с проявлениями эйджизма, сексизма и другими дискриминациями. В итоге Риз стала не только знаменитой актрисой, но и создала свою продюсерскую империю, а также компанию по производству одежды. Хоть когда-то актрисе и предрекли завершение карьеры после 40 лет, но в ответ она быстро избавилась от хейтера.

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Фото: Imdb.com

Риз Уизерспун стала звездой Голливуда после роли в комедии "Блондинка в законе", третья часть которой сейчас в разработке. Роль к хитовой комедии принесла Риз не только номинацию на "Золотой глобус", но и открыла дорогу к дальнейшим большим проектам. Актриса сыграла десятки ролей, и сейчас, в свои 44 года она продолжает активно сниматься в кино и телешоу.

Однако зачастую в Голливуде встречается другая, неприятная тенденция, когда для многих актрис, достигших возраста 30 лет, карьера начинает подходить к завершению. В отличие от мужчин актеров, которые часто получают роли в среднем и старшем возрасте.

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Один из сотрудников команды актрисы по фильму "Блондинка в законе" однажды сообщил ей, что у ее известности тоже будет дата истечения срока действия.

"Мне было лет 37, и он сказал: "Тебе нужно начать экономить прямо сейчас, потому что ты будет зарабатывать значительно меньше, когда тебе будет за сорок. По сути, у тебя не будет большой карьеры". И он извинился, но не по-настоящему: "Извините, что говорю вам, но кто-то должен быть честным с вами". Я никогда этого не забуду. Я никогда не забуду! Это привело меня в состояние паники", – сказала Риз Уизерспун в интервью для LA Times.

Затем Риз Уизерспун призналась, что после этого уволила консультанта.

"Я верю в изобилие. Я считаю, что творчество бесконечно", – сказала актриса.

За последний год вышло три сериала с участием актрисы: "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу", "И повсюду тлеют пожары".

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Тем не менее Риз Уизерспун, что она не получает регулярных звонков с предложениями о ролях. Она и ее коллеги, в том числе Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Керри Вашингтон, должны сами создавать для себя возможности. Риз Уизерспун решила сделать отрасль более благоприятной для современных женщин и бороться с неравенством.

Ранее Риз Уизерспун поделилась рецептом полезного смузи, который она пьет уже девять лет.

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