Риз Уизерспун в мерцающем платье вышла на красную дорожку с дочерью Авой

Голливудская актриса Риз Уизерспун посетила премьеру фильма "Излом времени", в котором она сыграла одну из главных ролей с Опрой Уинфри и Крисом Пайном. Компанию на красной дорожке актрисе составила ее старшая дочь Ава. Риз для мероприятия выбрала асимметричное блестящее платье Michael Kors, а 18-летняя Ава надела черное платье выше колена и босоножки на шпильке.

Фото: AFP

Фото: AFP

Ава – дочь Риз Уизерспун от первого брака с актером Райаном Филиппом. Пара была вместе с 1999 по 2008 годы. Помимо Авы у бывших супругов есть общий сын Дикон Риз Филлипп, родившийся в 2003 году.

Ранее 41-летняя Риз Уизерспун опубликовала у себя в Instagram- историях забавное видео. Известная актриса решила почистить собственную звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде. Свою звезду на "Аллее славы" Риз получила в 2010 году.

Напомним, стали известны детали сюжета нового сезона сериала "Большая маленькая ложь", в котором Риз Уизерспун сыграла одну из главных ролей.







