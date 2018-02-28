Робби Уильямс рассказал о борьбе с психическим расстройством

В откровенном интервью изданию The Sun знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал о своих психологических проблемах. 44-летний артист рассказал о том, что он "несколько раз был близок к смерти". "Мое психическое расстройство хочет меня убить, поэтому я должен быть осторожным", – признался артист.

Робби Уильямс также назвал свою жизнь "американскими горками" и сравнил ее с жизнью певца Джорджа Майкла , которого не стало в 2016 году. По мнению Робби, у них много общего. Оба артиста ушли из известных групп и начали сольную карьеру. По словам Уильямса они оба "боролись с теми же демонами внутри".

Певец также рассказал о том, что смерть Джорджа Майкла заставила его переоценить свою жизнь: "Я так много преодолел. Господи, я так много раз был близок к этому (смерти – Ред.)".

Робби объяснил, что иногда его проблемы берут верх над ним самим и с этим нужно справляться. Он также сказал, что у него были периоды "спокойствия и блаженства" и это было прекрасно.

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