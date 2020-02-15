Робби Уильямс стал папой в День всех влюбленных: первое фото малыша

В семье 46-летнего певца появился четвертый ребенок

Робби Уильямс стал папой в четвертый раз Фото: Getty Images

Известный британский певец Робби Уильямс стал папой в четвертый раз. В семье 46-летнего артиста, который уже воспитывает троих детей, появился малыш в День всех влюбленных. Об этом счастливая пара, которая накануне поженилась во второй раз, сообщила в Instagram.

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Так, 14 февраля, на странице Айды Филд (именно так зовут жену Робби Уильямса) в социальной сети появился снимок, которым она торжественно объявила о пополнении в семье.

"Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс, – подписала фото с изображением четырех пар ног жена Робби Уильямса.

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Ранее Айда и Робби признались, что малыша им родила суррогатная мать, услугами которой они пользовались ранее. Жена артиста не может нарадоваться новорожденному малышу: "Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами. Теперь мы официально полная семья".

Добавим, что первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда Филд Уильямс родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт, как и Бо, выносила суррогатная мать. Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году.

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Недавно мы писали, что известный украинский телеведущий стал отцом во второй раз.

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