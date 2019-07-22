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Роберт Дауни-младший впервые прокомментировал уход из киновселенной Marvel

Актер впервые рассказал о том, почему твердо решил уйти из киновселенной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Фото: Getty Images

Как известно, актер Роберт Дауни-Младший попрощался киновселенной Marvel, которая готовит новую 4-ю фазу. С 2008 года он сыграл в трех частях "Железного человека", четырех частях "Мстителей", "Человеке пауке" и "Капитане Америке". Финал "Мстителей" стал финалом супергеройского пути актера. Его персонаж пожертвовал собой и тем самым спас мир.

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Недавно Роберт Дауни-Младший дал интервью в шоу Off Camera. Он признался, что спустя годы стал отражать действительность своего героя в жизни. Он начал вмешиваться в авантюры и жертвовать личной жизнью ради карьеры. Но Роберт пришел к выводу, что он и его работа с Marvel – это разные вещи, которые должны лежать на параллельных прямых и никак не смешиваться.

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Кстати, первый официальный комментарий об уходе из студии. Ранее актер избегал подобных вопросов и сам не затрагивал эту тему. Теперь мы понимаем, что конкретно послужило поводом для его ухода. 

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший подтвердил свой статус одного из самых высокооплачиваемых актеров современного кинематографа. Об этом свидетельствует гонорар, который он получил за участие в картине "Человек-паук: Возвращение домой".

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Источник: Сегодня
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