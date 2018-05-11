Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

Проект был очень успешен в прокате

Роберт Дауни-младший. Фото: AFP

Роберт Дауни-младший подтвердил свой статус одного из самых высокооплачиваемых актеров современного кинематографа. Об этом свидетельствует гонорар, который он получил за участие в картине "Человек-паук: Возвращение домой".

Как сообщает издание Variety, всего за 15 минут экранного времени Дауни мл. получил 10 миллионов долларов, значительно больше, чем другие его коллеги по проекту.

Напомним, что фильм "Человек-паук: Возвращение домой", который стал первым совместным проектом студий Marvel и Sony после заключения ими соглашения, регламентирующего использование образа Человека-паука, был представлен зрителям летом 2017 года. Проект был очень успешен в прокате, собрав около 900 миллионов долларов при производственном бюджете в 175 миллионов долларов.

В фильме снимались Том Холлэнд, Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендая, Дональд Гловер, Лаура Хэрриер, Тони Револори и другие актеры. Вторая серия нового "Человека-паука" выйдет в прокат в 2019 году.

Напомним, фанаты голливудского актера Роберта Дауни-младшего могут ликовать – фильм о Шерлоке Холмсе с его участием наконец получил продолжение. Кинокомпания Warner Bros. решила снять третью часть "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях.

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