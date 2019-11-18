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Роберт Паттинсон объяснил, почему его нет в соцсетях

Актер уверен, что свой пресс не стоит показывать в микроблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
"Высшее общество"
"Высшее общество"
Фото: YouTube

Британский актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме, рассказал, почему не пользуется соцсетями. У актера нет страницы в Instagram и этому есть причины.

Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

В интервью New York Times актер на вопрос о соцсетях отшутился: "Я старый и скучный, а пресс у меня появляется только на две недели в году".

Отметим, что эксперты пророчат Роберту вторую волну суперпопулярности после роли Бэтмена, однако сам Роберт уверен, что поклонники Бэтмена будут намного сдержаннее, чем фанаты Эдварда Каллена.

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Напомним, ранее в сети появился второй трейлер фильма "Маяк". Фантастический тандем Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо порадует зрителей в новом драматическом триллере "Маяк". Новый фильм от режиссера хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса отправит зрителя на отдаленный остров в штате Мэн конца XIX века, куда прибывают два смотрителя. Одного играет как раз Паттинсон, а второго – Дефо.

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