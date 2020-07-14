Виктория Булитко удивила Сеть фото с младенцем на руках

Артистка заинтриговала поклонников новым фото

Артистка "Дизель Шоу" Виктория Булитко, которая ранее рассказала о своей личной жизни, заставила своих поклонников поволноваться. В своем Instagram-профиле актриса опубликовала фото с коллегой Александром Бережком и маленьким ребенком.

На снимках Виктория держит малыша на руках, а Александр нежно обнимает коллегу за плечо.

"Ну, наконец-то", – подписала фото Булитко.

В комментариях под снимком многие поклонники Виктории пришли в недоумение: неужели артистке все это время удавалось прятать свое интересное положение?

INSTAGRAM

"Не поняла? Разъяснительную бригаду в студию", "Сколько я спала, я одна не догоняю? Как? И вообще, когда?", "Объясните, что здесь происходит?", "Они женаты?", "Расскажите по подробнее пожалуйста, что случилось или я чего-то не знаю", "Это как понимать?", "В смысле?", "Это шок, не понимаю", – писали поклонники Виктории под фото.

Многие также не могли понять, почему на фото с Викторией запечатлен ее женатый коллега Александр Бережок. Оказалось, что оба они снимаются в сериале, и счастливая пара с младенцем – лишь образ для съемок.

Ранее мы также писали, что актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз.

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