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Родные Софии Ротару поздравили ее с 73-летием: фото

Сегодня, 12:33

Теплые слова артистке написали ее сын и невестка

Сегодня, 7 августа, легендарной украинской певице Софии Ротару исполняется 73 года. В Сети певицу поздравляют многотысячная армия поклонников, а также – ее родные. Первыми поздравления написали сын Софии Михайловны Руслан и его супруга, невестка артистки – Светлана.

На своей странице в Instagram Руслан Евдокименко опубликовал фото, на котором он позирует с мамой на фоне морского пейзажа.

"Полвека – с тобой! Полвека – люблю! С Днем рождения, Ма!", – написал мужчина в описании к фото.

София Ротару с сыном Русланом
София Ротару с сыном Русланом
Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Свою свекровь также поздравила и жена Руслана Светлана. В Instagram-аккаунте она опубликовала фото, на котором позирует с Софией Михайловной и дочерью Соней.

София Ротару с внучкой Соней и невесткой Светланой
София Ротару с внучкой Соней и невесткой Светланой
Фото: instagram.com/svetika

К поздравлениям присоединились и поклонники артистки: "С Днем рождения, легенда!", "С Днем рождения, прекрасную Софию Михайловну! Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!", "С днем рождения вас, София Михайловна!", "Многая лета, дорогая наша".

Ранее Сегодня.Lifestyle делали подборку архивных фото Софии Ротару в молодости.

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