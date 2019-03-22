Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Роковая случайность: американский певец застрелился на съемках

Звезда американского шоу-бизнеса случайно погиб

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Джастин Картер
Джастин Картер
Фото: instagram.com/justincartercountry

Американский певец в стиле кантри Джастин Картер случайно погиб на съемках своего нового музыкального клипа в Хьюстоне.

Читайте также
Ани Лорак выпустила клип, на съемках которого чуть не погибла

Как сообщает издание People, 35-летний артист использовал в качестве реквизита пистолет. По словам матери Картера Синди Маккеллан, он положил пистолет в карман, а тот неожиданно выстрелил и пуля попала певцу в угол глаза.

"Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа", - сказала Маккеллан.

Уроженец Техаса Картер умер на взлете своей карьеры, когда музыкальные критики пророчили ему большое будущее. Он готовился к гастрольному турне по США. 9 марта Джастин выпустил новую песню - Love Affair.

Напомним, ранее мы сообщали, что на съемках фильма "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом также произошел трагический случай.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из легендарного фильма "Девчата" Умер автор музыки в "Криминальном чтиве" Вупи Голдберг чуть не умерла: подробности
смерть шоу-бизнес
Источник: People
Реклама

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Wellness

Что такое детокс и в чем его польза

Сегодня, 12:05Fun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

Сегодня, 10:37Fun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Вчера, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Орбакайте встретилась с подросшей дочкой после долгого перерыва
Орбакайте встретилась с подросшей дочкой после долгого перерыва
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)
Умерла Юлия Началова
Умерла Юлия Началова
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке