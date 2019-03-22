Роковая случайность: американский певец застрелился на съемках
Звезда американского шоу-бизнеса случайно погиб
Американский певец в стиле кантри Джастин Картер случайно погиб на съемках своего нового музыкального клипа в Хьюстоне.
Как сообщает издание People, 35-летний артист использовал в качестве реквизита пистолет. По словам матери Картера Синди Маккеллан, он положил пистолет в карман, а тот неожиданно выстрелил и пуля попала певцу в угол глаза.
"Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа", - сказала Маккеллан.
Уроженец Техаса Картер умер на взлете своей карьеры, когда музыкальные критики пророчили ему большое будущее. Он готовился к гастрольному турне по США. 9 марта Джастин выпустил новую песню - Love Affair.
Напомним, ранее мы сообщали, что на съемках фильма "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом также произошел трагический случай.
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