Роман Грищук из "Мамахохотала" идет в политику

Еще один комик баллотируется в народные депутаты Украины

Роман Грищук Фото: facebook.com/grishchukroma

29-летний украинский комик, руководитель "Мамахохотала" Роман Грищук идет в политику. Шоумен будет баллотироваться в народные депутаты Украины по мажоритарному округу от партии "Слуга народа". Об этом Роман Грищук сообщил лично на своей странице в Facebook.

Смотрите видео: Владимир Зеленский переедет на новое рабочее место

Комик заявил, что ситуация в Киеве оставляет желать лучшего и он намерен ее изменить. Роман Грищук будет баллотироваться по 222 округу, это Соломенский район: Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны.

"Я иду в народные депутаты. Сейчас в стране сложились уникальные условия — впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы. Я оставил заявку на сайте партии Слуга Народа — описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу. У меня за спиной нет админресурса и договорняков, но есть репутация, принципы и команда единомышленников. Уверен, что мои шансы пройти в Раду вполне реальны и я смогу что-то изменить. Я родился в Киеве и прожил здесь всю жизнь. Я учился в Соломенском районе, влюбился здесь и сделал предложение. Именно здесь была моя первая съемная квартира и первый маленький офис студии Мамахохотала. Поэтому вопрос с округом не стоял — я иду по 222 округу. Это Соломенский район: Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны", – пишет Грищук.

Кроме того, Роман предложил единомышленникам присоединиться к его команде.

"Если вам близки мои идеи, присоединяйтесь к нашей команде — напишите в личку или оставьте комментарий под этим постом. Сейчас поможет ваш лайк и репост. Также всех желающих присоединиться к команде приглашаю сегодня (21 июня) на 19:00 встретиться на Площади Знаний КПИ. Пообщаемся в неформальной обстановке, обсудим стратегию победы. Зробимо їх разом!", – заключил Роман Грищук.

Ранее мы также писали, что баллотироваться в депутаты ВРУ решил еще один комик – Сергей Сивохо.

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку с украинскими звездами, которые пошли в политику в текущем году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram