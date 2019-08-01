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Роман Леди Гаги с новым бойфрендом стремительно развивается: все детали

Певица развеяла все слухи о романе с Брэдли Купером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Слухи о романе певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера оказались ложными. На днях голливудскую звезду подловили за поцелуями с новым возлюбленным – звукорежиссером Дэном Хортоном.

Узнайте подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера:

По рассказам источника Entertainment Tonight, отношения Леди Гаги находятся сейчас на стадии развития, пара встречается всего несколько недель. Певица выглядит счастливой и много времени проводит с новым возлюбленным. Также источник сообщил, что между Гагой и Дэном возникла настоящая химия. 

Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
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"Слухи о романе с Брэдли были забавными, но она готова развеять их раз и навсегда. Ей нравится встречаться с мужчинами из ее команды. Она – трудоголик и это подходит ее образу жизни. У Гаги с Дэном настоящая химия. Они в отношениях уже несколько недель, а до этого работали вместе. Они проводили много времени друг с другом и стали очень близки. Между ними пробежала искра. Окружающие пары уже давно увидели это, и после того, как Гага уделила достаточно времени себе, она наконец готова к новому роману. Они кажутся отличной парой", – рассказывает подробности инсайдер. 

Напомним, что слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода фильма "Звезда родилась", где актеры сыграли влюбленную пару. Однако оба всячески отрицали эту информацию, тем более что у Леди Гаги был роман с Кристианом Карино, а Брэдли Купер состоял в серьезных отношениях с супермоделью Ириной Шейк, пара воспитывает дочь Леа. 

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