Роман Полански подает в суд на Американску киноакадемию

Скандальный режиссер Роман Полански намерен восстановить членство в Американской академии киноискусств

Роман Полански подает в суд на Киноакадемию Фото: instagram.com/romanpolanskipoland

Скандально известный режиссер Роман Полански, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, подает в суд на Американскую киноакадемию. 85-летний Полански намерен восстановить свое членство в организации с помощью закона и своего адвоката, передает The Hollywood Reporter.

Напомним, что в минувшем году совет директоров Академии исключил французско-польского режиссера из списка своих членов из-за возобновления полицией Лос-Анджелеса дел о сексуальных связях Полански с несовершеннолетними в 1975-м и 1978-м годах. В домогательствах кинематографиста также обвиняла актриса Шарлотт Льюис.

По информации издания, роман Полански считает решение Киноакадемии беспочвенным и требует восстановить его статус. "Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах", – говорит адвокат режиссера Харлэнд Браун.

К слову, ранее жена Романа Полански – известная французская актриса Эммануэль Сенье - отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии.

Подробнее о голливудских секс-скандалах смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram