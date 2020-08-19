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Романтический блиц: Кристина Горняк отвечает на 12 вопросов о Вове Остапчуке

Девушка рассказала, какой сюрприз подготовила любимому на годовщину их знакомства

Ровно год назад на свадьбе в Италии телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк впервые увидели друг друга. Это была лишь мимолетная встреча, которая тогда еще ничего не значила. Но потом было многое: случайная встреча на танцах, первое романтическое свидание в Париже, и то, что останется только между Вовой и Кристиной.

Прошел год и пара, пройдя десятки испытаний, в том числе публичностью, живет вместе, посещает светские мероприятия и празднует первые 12 месяцев знакомства. Специально для Сегодня.Lifestyle Кристина ответила на 12 вопросов о ее возлюбленном, об общих привычках, знакомых и о сюрпризе, который подготовила девушка к их личному празднику.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Что тебе больше всего нравится в Вове?

Его забота. Глаза, улыбка и чувство юмора! От постоянного смеха у меня — новые морщинки.

Первое что, ты подумала, когда увидела Вову на свадьбе в Италии ровно год назад?

Классный ведущий! Мы не особо контактировали...И, конечно, то, что он очень симпатичный.

Можешь вспомнить то время/момент, когда ты поняла, что любишь? После какого поступка или события это случилось?

Когда поняла — не главное. Главное, что это чувство пришло, и оно во мне живет, и с каждым днем все сильнее и увереннее забирает частицы моего сердечка.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Какие черты характера Вовы тебя немного раздражают?

Вы хотите, чтобы мы разошлись? (смеется) На самом деле таких особо и нет. Разве только то, что приходится по пять раз повторять!

Ваша любимая общая привычка?

Вкусно поесть! (смеется) А еще – танцевать и гулять.

Твоя любимая фотография с Вовой.

Мы на всех очень красивые. Но в архиве есть одна, ее нельзя показать.

Про знакомство с родителями Вовы ты уже рассказывала. А как насчет друзей: какое из знакомств и с кем было самым приятным?

Так получается, что в основном мы общаемся с моими друзьями. Но многих Вовы тоже знаю. Они веселые. Главное, чтобы они были!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Как ты думаешь, на сколько баллов из 10 ты знаешь Вову? А он тебя?

Мы всю жизнь узнаем и познаем людей. Давайте, если честно, то на шесть. Мы и себя иногда на все 10 не знаем.

Можешь вспомнить лучшую шутку Вовы о тебе?

У него целый стендап уже есть про меня! Он всегда подшучивает, любит, кстати, слегка поиздеваться надо мной, особенно, когда меня что-то злит.

Какой сюрприз ты сделала Вове к годовщине?

Мы познакомились 19 августа, и вот я решила увезти нас к красивым закатам на тройку дней. Мы летим в Стамбул. Я заказала нам шикарный отель, к которому приплывет яхта и увезет нас катать на закате по Босфору с экскурсоводом. Потом у нас будет ужин с видом на вечерний город. Решила дарить моменты и впечатления!

Телеведчий Володимир Остапчук і Христина Горняк Фото: instagram.com/kristygor

Три особенных комплимента Вове?

Благодарю за Твою заботу и поддержку! Благодарю, что с тобой взрослею и становлюсь лучше, и благодарю, что всегда нам уютно и смешно, ведь мы точно с таким смехом проживем до 100 лет.

На что ты готова ради Вовы?

Я готова на многое, но не ради Вовы, а ради нас. Такие громко кричащие вопросы не люблю, скажу только, что я буду для него лучшей женщиной!

Напомним, Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль. Ранее Кристина Горняк рассказала, как познакомилась с детьми Владимира Остапчука.

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