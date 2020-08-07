Романтический ужин и эксклюзивное украшение: что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения

4 августа Меган Маркл отметила свой 39-й день рождения

4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет. В этом году она отказалась от пышного праздника, а представители монаршего семейства в своем поздравлении экс-герцогини ограничились лишь одной фразой. Издание US Weekly разузнало, что внук королевы Елизаветы II подарил любимой в день ее рождения.

По информации инсайдера, день рождения Меган встретила вместе с мужем, сыном Арчи и мамой Дорией. Последняя помогала принцу Гарри приготовить праздничный ужин для именинницы.

"Гарри приготовил для Меган сет из трех блюд – он стал гораздо лучше готовить с тех пор, как женился, хотя ему еще есть чему поучиться. Кроме того, он заказал для Меган огромный шоколадный торт", – говорит инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Гарри также подготовил два эксклюзивных подарка для своей любимой. "Он хотел, чтобы подарок был особенным, только для нее, поэтому подарил Меган ожерелье, дизайн которого разрабатывал сам. А также их портрет в рамке, которую также сделал самостоятельно", – передает издание.

Благодаря Дории, которая присмотрела за внуком Арчи Харрисоном, Меган и Гарри смогли провести этот вечер только вдвоем.

Как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали день рождения своего первенца, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Меган Маркл планирует стать президентом США.

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