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Романтика на курорте: Настя Каменских и Потап умилили совместным фото

Звездные супруги наслаждают отдыхом в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Настя Каменских, Потап, Позитив и его жена Анна
Настя Каменских, Потап, Позитив и его жена Анна
Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились в солнечную Италию вместе со своими друзьями – участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, чтобы продолжить медовый месяц, который артисты не догуляли в Турции. На своей странице в Instagram счастливые супруги делятся романтическими фото с лазурного побережья. 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

Украинская исполнительница показала трогательный снимок, на котором Настя Каменских запечатлена с любимым мужем во время прогулки по итальянским улочкам. Певица предпочла романтическое платье в мелкий принт и решила не отягощать образ макияжем. 

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"С моим любимым", – подписала звезда на итальянском совместное фото с Потапом. А под вторым снимком добавила: "Мой самый любимый фотограф Потап".

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап на прогулке в Италии
Настя Каменских и Потап на прогулке в Италии
Фото: instagram.com/kamenskux

Ко всему, украинская звезда рассказала поклонникам о своем новом увлечении – катанием на паддл борде. NK позирует на фоне бирюзово-голубой воды и выглядит очень счастливой. 

Украинская певица на отдыхе
Украинская певица на отдыхе
Фото: instagram.com/kamenskux

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!" – поделилась своими ощущениями Каменских. 

Ранее мы также писали, что соблазнительная Настя Каменских показала аппетитные формы в ванной. Также до этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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