Роскошь, бриллианты и павлин: Дженнифер Лопес презентовала новый клип на песню о деньгах

Певица выпустила новый хит – "Dinero"

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

48-летняя американская певица Дженнифер Лопес умеет покорять все не только своим внешним видом на красных дорожках, но и своими песнями и, конечно же, роскошными образами в клипах. К слову, Лопес не так давно появилась на вечеринке, посвященной выходу ее новой песни "Dinero" ("Деньги"). На мероприятии Лопес предстала в прозрачных брюках и белой блузе.

На этот раз огромную армию поклонников Джей Ло порадовала выходом нового клипа, в котором она предстала в нескольких образах. В своем черно-белом клипе Дженнифер успела поиграть в боулинг с шаром из бриллиантов, выгулять на поводке страуса и, как всегда, устроить жаркие и зажигательные танцы.