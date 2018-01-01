Роскошь, бриллианты и павлин: Дженнифер Лопес презентовала новый клип на песню о деньгах
Певица выпустила новый хит – "Dinero"
48-летняя американская певица Дженнифер Лопес умеет покорять все не только своим внешним видом на красных дорожках, но и своими песнями и, конечно же, роскошными образами в клипах. К слову, Лопес не так давно появилась на вечеринке, посвященной выходу ее новой песни "Dinero" ("Деньги"). На мероприятии Лопес предстала в прозрачных брюках и белой блузе.
На этот раз огромную армию поклонников Джей Ло порадовала выходом нового клипа, в котором она предстала в нескольких образах. В своем черно-белом клипе Дженнифер успела поиграть в боулинг с шаром из бриллиантов, выгулять на поводке страуса и, как всегда, устроить жаркие и зажигательные танцы.
Ранее в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры. В их числе оказалась и популярная исполнительница и актриса Дженнифер Лопес. Для выхода в свет Джей Ло выбрала соблазнительный наряд из кожи из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli.
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