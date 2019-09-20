Роскошная свадьба Кати Гуменюк: подробности и фото

Певица вышла замуж за Артема Тараненко

Катя Гуменюк и Артем Тараненко Фото: instagram.com/assolmusic

В четверг, 19 сентября, украинская певица Катя Гуменюк (Ассоль) вышла замуж за своего возлюбленного Артема Тараненко. Накануне артистка отпраздновала девичник в Турции, где ранее получила предложение руки и сердца.

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Свадьба Кати Гуменюк прошла в одном из киевских заведений. Ведущими торжества стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию "Мужчина моей мечты". Под песню "Вечность", которую спел сам автор и исполнитель MONATIK, молодожены исполнили первый танец.

Под венец Катю Гуменюк вел ее отец. Затем новоиспеченные супруги огласили трогательные клятвы. Ассоль вышла замуж в пышном свадебном платье со шлейфом. Невеста также надела длинную фату и тиару. Фото и видео со свадьбы Ассоль публиковали гости торжества, а сама невеста поделилась ими в Instastories.

Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic Свадьба Кати Гуменюк Фото: instagram.com/assolmusic 1/7

Отметим, избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети более года назад. В мае 2018 избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

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