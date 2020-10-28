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Коллега Анастасии Заворотнюк проговорилась, что актриса не сама рожала младшую дочь

Сегодня, 17:27

Анастасия Макеева уверена, что младшую дочь Анастасии Заворотнюк выносила суррогатная мать

Известная российская актриса Анастасия Макеева призналась, что долгое время не может иметь детей из-за болезни, которую не стала называть. 38-летняя актриса четыре раза делала ЭКО. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале Анастасия проговорилась, что дочь ее коллеги, болеющей онкологией Анастасии Заворотнюк, появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Заворотнюк, к слову, также делала ЭКО.

Вячеслав Манучаров поинтересовался у Макеевой, почему она, зная, что ЭКО может привести к раку, все равно продолжала делать эти процедуры.

Анастасия Заворотнюк с дочкой и мужем Петром Чернышевым и Анастасия Макеева
Анастасия Заворотнюк с дочкой и мужем Петром Чернышевым и Анастасия Макеева
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/makeevan

Женщина ответила, что она очень хочет детей и не остановится. После этого Манучаров спросил Макееву, не думала ли она о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.

"Думала. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, это не сильно ей помогло", – заявила Макеева, имея в виду тот факт, что сейчас Заворотнюк борется с онкологией и заболевание может быть результатом процедур по попытке зачать ребенка.

Напомним, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь Мила. После этого стало известно, что Заворотнюк борется с онкологией. Звезда не выходит на связь, а ее семья тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья актрисы.

Напомним, старшая дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопросы о болезни матери.

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