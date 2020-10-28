Коллега Анастасии Заворотнюк проговорилась, что актриса не сама рожала младшую дочь

Анастасия Макеева уверена, что младшую дочь Анастасии Заворотнюк выносила суррогатная мать

Известная российская актриса Анастасия Макеева призналась, что долгое время не может иметь детей из-за болезни, которую не стала называть. 38-летняя актриса четыре раза делала ЭКО. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале Анастасия проговорилась, что дочь ее коллеги, болеющей онкологией Анастасии Заворотнюк, появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Заворотнюк, к слову, также делала ЭКО.

Вячеслав Манучаров поинтересовался у Макеевой, почему она, зная, что ЭКО может привести к раку, все равно продолжала делать эти процедуры.

Анастасия Заворотнюк с дочкой и мужем Петром Чернышевым и Анастасия Макеева Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/makeevan

Женщина ответила, что она очень хочет детей и не остановится. После этого Манучаров спросил Макееву, не думала ли она о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.

"Думала. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, это не сильно ей помогло", – заявила Макеева, имея в виду тот факт, что сейчас Заворотнюк борется с онкологией и заболевание может быть результатом процедур по попытке зачать ребенка.

Напомним, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь Мила. После этого стало известно, что Заворотнюк борется с онкологией. Звезда не выходит на связь, а ее семья тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья актрисы.

Напомним, старшая дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопросы о болезни матери.

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