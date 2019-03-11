Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российская певица попала в больницу: что известно о состоянии здоровья Юлии Началовой

В пресс-службе артистки опровергли слухи о тяжелой болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Российская певица Юлия Началова
Российская певица Юлия Началова
Фото: ТАСС

В пресс-службе известной российской певицы Юлии Началовой опровергли слухи о ее срочной госпитализации из-за тяжелой болезни.

Напомним, что в СМИ распространили информацию о том, что в Москве срочно госпитализировали Юлию Началову в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры.

"Хочу пояснить ситуацию, которая взбудоражила многие СМИ сегодняшним утром. С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы", – написала pr-менеджер артистки Анна Исаева в Instagram.

Читайте также
Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностировали подагру (болевые ощущения в суставах). Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме.

"Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента, и просто иметь такт", – разъяснила пиар-менеджер.  

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

Какая пенсия у Аллы Пугачевой – узнайте в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Победившая рак Евгения Власова стала "мамой" Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой 70-летнего Оззи Осборна госпитализировали после концерта
шоу-бизнес болезни госпитализация
Реклама

Новости партнеров

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)
Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Техно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Сегодня, 08:26Fun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:22Афиша

Женщина-огонь или как стать супервумен! Обзор фильма "Капитан Марвел"

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Топ-5 способов ускорить обмен веществ
Топ-5 способов ускорить обмен веществ