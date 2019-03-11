Российская певица попала в больницу: что известно о состоянии здоровья Юлии Началовой

В пресс-службе артистки опровергли слухи о тяжелой болезни

Российская певица Юлия Началова Фото: ТАСС

В пресс-службе известной российской певицы Юлии Началовой опровергли слухи о ее срочной госпитализации из-за тяжелой болезни.

Напомним, что в СМИ распространили информацию о том, что в Москве срочно госпитализировали Юлию Началову в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры.

"Хочу пояснить ситуацию, которая взбудоражила многие СМИ сегодняшним утром. С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы", – написала pr-менеджер артистки Анна Исаева в Instagram.

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Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностировали подагру (болевые ощущения в суставах). Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме.

"Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента, и просто иметь такт", – разъяснила пиар-менеджер.

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

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