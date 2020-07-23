Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российская певица Zivert, выступавшая в Крыму, отменила концерты в Украине

Сегодня, 14:17

Причиной отмены визита в нашу страну артистка назвала продление карантина

Российская певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт), которая ранее выступала в аннексированном Крыму, на своей странице в Instagram сообщила поклонникам, что не приедет в Украину с концертами. Артистка планировала посетить Киев и Одессу.

"Дорогие люди. Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия – по-прежнему "красная зона") все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но также я точно знаю, что придет наше время и мы будем с вами вместе сиять, как и прежде. Я все равно буду ждать нашей встречи. Приносим свои глубочайшие извинения! И я крепко обнимаю каждого из вас", – написала артистка.

Zivert
Zivert
Фото: instagram.com/_zivert

Отметим, что ранее вопрос о выступлении Юлии в нашей стране поднимала депутат, член фракции "Голос" Соломия Бобровская. На своей странице в Facebook она опубликовала гневный пост, в котором осудила намерение певицы, ранее выступавшей в аннексированном Крыму, приехать в Украину. Она сообщила, что отправила запрос по поводу Zivert в Госпогранслужбу Украины.

Скриншот: facebook.com/solomiia.bobrovska

Как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину – смотрите видео:

Напомним, известного российского актера, посетившего Крым в 2019 году, выдворили из Украины. Ранее мы сообщали, что известному российскому продюсеру и певцу Максиму Фадееву запретили въезд в Украину на три года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Славянский Базар-2020: участница от Украины уже прилетела в Беларусь Jerry Heil подает в суд на коллегу, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой Певица Sia рассказала, как защитила свою юную танцовщицу от Харви Вайнштейна
певица въезд в Украину
Реклама

Новости партнеров

Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19

Популярные статьи

Сегодня, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Сегодня, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

21 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

21 июляПсихология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

21 июляFun

На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото

21 июляFun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июляСтиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

20 июляFun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

20 июляПсихология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Новости партнеров

Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет вышел на сцену
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет вышел на сцену
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять