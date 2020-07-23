Российская певица Zivert, выступавшая в Крыму, отменила концерты в Украине

Причиной отмены визита в нашу страну артистка назвала продление карантина

Российская певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт), которая ранее выступала в аннексированном Крыму, на своей странице в Instagram сообщила поклонникам, что не приедет в Украину с концертами. Артистка планировала посетить Киев и Одессу.

"Дорогие люди. Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия – по-прежнему "красная зона") все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но также я точно знаю, что придет наше время и мы будем с вами вместе сиять, как и прежде. Я все равно буду ждать нашей встречи. Приносим свои глубочайшие извинения! И я крепко обнимаю каждого из вас", – написала артистка.

Zivert Фото: instagram.com/_zivert

Отметим, что ранее вопрос о выступлении Юлии в нашей стране поднимала депутат, член фракции "Голос" Соломия Бобровская. На своей странице в Facebook она опубликовала гневный пост, в котором осудила намерение певицы, ранее выступавшей в аннексированном Крыму, приехать в Украину. Она сообщила, что отправила запрос по поводу Zivert в Госпогранслужбу Украины.

Скриншот: facebook.com/solomiia.bobrovska

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