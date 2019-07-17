Российская ведущая Дана Борисова, которая выступала за "российский" Крым, приехала в Киев

Звезда приняла участие в съемках популярного шоу

Скандальная российская ведущая Дана Борисова приехала в Киев Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская ведущая Дана Борисова, которая ранее получила ожог кожи головы, приехала в Киев. Скандальная звезда прибыла в Украину для участия в телевизионном шоу, о чем рассказала в своем Instagram.

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На странице Даны Борисоваой в соцсети во вторник, 16 июля, появились первые фото, сделанные на Майдане Независимости. Телеведущая рассказала, что приехала в Киев на работу.

15 Июл 2019 в 6:57 PDT INSTAGRAM (@danaborisova_official)

"Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi. На этот раз приехала на сьемки для #пятница, подробности съёмок просили не разглашать. В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко", – написала в посте Дана.

Борисова попала в Украину беспрепятственно, несмотря на то, что в августе 2017 года она побывала в аннексированном Крыму на встрече с поклонниками, и называла полуостров российским.

15 Июл 2019 в 8:48 PDT INSTAGRAM (@danaborisova_official)

"Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев ,спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", – добавила артистка.

Ранее сообщалось, что Дану Борисову спасли после попытки самоубийства.

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