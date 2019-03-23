Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

Яна Рудковская ответила на каверзный вопрос Ксении Собчак

Яна Рудковская Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила девичник, на который была приглашена в том числе продюсер Яна Рудковская. Собравшиеся женщины затронули тему гендерно-нейтрального воспитания – принципа, который набирает популярность по всему миру. Рудковская откровенно ответила на каверзный вопрос Ксении Собчак и рассказала, что будет делать, если ее сын от Евгения Плющенко (Саша) вырастет геем.

"Представь себе ситуацию, если Гном Гномыч, когда вырастет, примет решение, что он гей. Ты сможешь это принять?" – произнесла Собчак, имея в виду младшего сына Рудковской – Сашу.

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"Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке – это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская.

Яна отметила, что смирится с любым осознанным выбором Саши. Но в этом случае сделает все возможное, чтобы ее наследник жил в более толерантном месте. "Но куда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", – сообщила продюсер.

Напомним, сын Яны Рудковской подался в певцы. Кроме этого, мы писали, как Яна Рудковская надела на мальдивский пляж вечернее платье со свадьбы Навки.

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