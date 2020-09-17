Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Запрет на въезд действовал с 2017 года

Российскому рэперу Басте (настоящее имя Василий Вакуленко) разрешен въезд в Украину. Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

По запросу СБУ Баста был исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", – говорится в сообщении.

Рэпер Баста Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародования перечня и обновления.

Рэперу Басте был запрещен въезд в Украину 4 сентября 2017 из-за незаконного пересечения границы Украины во время посещения Крыма с концертами.

Напомним, российская певица Zivert, выступавшая в Крыму, отменила концерты в Украине.

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