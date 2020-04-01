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Российскую актрису срочно госпитализировали в Испании: фото

Татьяна Лазарева показала фото из больницы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:01

Российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву срочно госпитализировали в Испании, где она живет с младшей дочерью Антониной. У 53-летней артистке внезапно заболел живот и боль стала такой сильной, что Татьяна была вынуждена вызвать медиков на дом. Некоторые российские звезды уже заражены, но коронавирусную инфекцию у Татьяны сразу же исключили.

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Как оказалось, у Татьяны обнаружили камень в левой почке и теперь ей придется делать операцию. О своем состоянии на данный момент актриса рассказала подписчикам на официальном аккаунте в Instagram.

Тетяна Лазарєва в лікарні
Тетяна Лазарєва в лікарні
Фото: Instagram

"Проснулась я минут через сорок, уже с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала скорую... Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола... Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить. Бедняга Антонина снова вызвала его, он приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли. Потом он вызвал специальную скорую, чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу", – написала актриса.

Смотрите в сюжете, кто из звезд заразился коронавирусной инфекцией:

В больнице у Татьяны взяли все необходимые анализы, поставив постоянный катетер в вену: "Минут через 15 повезли делать МРТ. МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я. Лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. И еще я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет", – рассказала Татьяна.

Напомним, что в одну из московских больниц был госпитализирован российский композитор Игорь Николаев. Результат его теста на COVID-19 оказался отрицательным.

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