Рождественский пудинг от королевской семьи: принц Джордж вместе с Елизаветой II участвовали в благотворительной акции

Букингемский дворец поделился очаровательными снимками

Принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II и принц Чарльз Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж приняли участие в традиционной благотворительной акции Королевского британского легиона "Вместе в Рождество". Представители королевской семьи приготовили рождественские пудинги, а фотографиями этого процесса поделились в Instagram.

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Накануне в стенах Букингемского дворца представители четырех поколений королевской семьи собрались вместе, чтобы помочь испечь 99 пудингов, которые в 2020 году будут подавать на благотворительных мероприятиях в честь 99-летия британского легиона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

INSTAGRAM

Пудинги принц Джордж принц Уильям, принц Чарльз и королева готовили под присмотром шеф-повара Королевского британского легиона Алекса Кавальера, а также четырех ветеранов. Когда все было готово, Елизавета II с принцами Чарльзом и Уильямом по традиции положили в пудинги шестипенсовые монеты, которые достанутся избранным счастливчикам.

Британский королевский легион – организация ветеранов в Великобритании. Основана в 1921 в целях оказания материальной помощи участникам войн, семьям погибших, содействия в вопросах пенсионного обеспечения и трудоустройства. Финансируется за счет пожертвований, доходов от мероприятий и членских взносов.

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