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Воздушные шары и игрушки в саду: Джанлука Вакки привез новорожденную дочь в украшенный розовым дом (видео)

Сегодня, 18:41

Итальянский бизнесмен устроил своей супруге трогательный сюрприз

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки недавно стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека родила дочь, о чем миллионер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото из роддома.

Теперь счастливое семейство прибыло домой. Джанлука ехал с любимой в роскошном автомобиле. Вся территория их дома была украшена розовыми шарами и мягкими игрушками. Шэрон была настолько растрогана теплым приемом, что не могла сдержать слез.

Трогательное видео бизнесмен и новоиспеченный папа разместил в своем микроблоге.

Welcome home Princess .. We love you Bienvenida a casa Princesa... Te amamos muchisimo @sharfonseca @robertoratti_filmmaker

Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

После рождения малышки пара не стала долго держать интригу рассказала, что у них появилась девочка, которую назвали Блу Ерусалима.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека
Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

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"Мы с Шэрон рады сообщить, что сегодня утром у нас родилась дочь Блу Иерусалема Вакки. Слава богу, она здорова, мы ее уже любим больше жизни", – признался Джанлука Вакки.

Напомним, что ранее Эшли Симпсон в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша.

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Источник: instagram.com/gianlucavacchi
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