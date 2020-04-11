Руперт Гринт из "Гарри Поттера" впервые станет папой

Актера и его беременную супругу заметили на улицах Лондона

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Поттере 31-летний Руперт Гринт, который также снялся в психологическом триллере "Убийства по алфавиту", готовится впервые стать папой. Британского актера и его беременную супругу заметили на улицах Лондона накануне. У Джорджии Грум заметен круглый живот.

Напомним, что украинская певица MamaRika рассказала о беременности и планах усыновить ребенка. В марте звезда тайно вышла замуж на острове.

Руперт Гринт Фото: Getty Images

Недавно в сети появились кадры, сделанные папарацци в Лондоне. На снимках Руперт Гринт и Джорджия Грум прогуливаются по городу. У актрисы заметен значительно округлившийся живот.

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Кроме того, издание Daily Mail опубликовало слова представителя пары, подтвердившего скорое пополнение в звездной семье.

"Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время", – говорится в заявлении.

Год назад стало известно, что Руперт Гринт и Джорджия Грум тайно поженились. Пара знакома с 2011 года и долгое время скрывала свои отношения.

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