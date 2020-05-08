Руперт Гринт из "Гарри Поттера" впервые стал отцом: кто родился у звезды

28-летняя Джорджия родила актеру дочку

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Поттере 31-летний Руперт Гринт, который также снялся в психологическом триллере "Убийства по алфавиту", впервые стал отцом. 28-летняя Джорджия родила актеру дочку.

По информации издания People, Руперт и Джорджия долго скрывали беременность. О ее положении стало известно в апреле. Папарацци удалось сфотографировать будущих родителей в магазине Лондона. На снимках Руперт Гринт и Джорджия Грум прогуливаются по городу. У актрисы заметен значительно округлившийся живот. Уже менее, чем через месяц после этого на свет появился их первенец.

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"Руперт Гринт и Джорджия Грум с удовольствием подтверждают рождение своей девочки. Мы просим вас уважать их конфиденциальность в это особое время", – говорится в заявлении представителей влюбленных.

Напомним, год назад стало известно, что Руперт Гринт и Джорджия Грум тайно поженились. Пара знакома с 2011 года и долгое время скрывала свои отношения.

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