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Эксклюзив

Руслана Писанка берет творческий отпуск: эксклюзивные подробности

Украинская артистка поделилась планами на будущее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая недавно раскрыла подробности знакомства со своим супругом Игорем Исаковым, берет творческую паузу. Такое громкое заявление 54-летняя знаменитость сделала во время эксклюзивного интервью с Сегодня.Lifestyle.

"Хочу открыть тайну! Я хочу уйти в творческий отпуск в апреле-мае 2020 года. Я понимаю, что очень много задач, много моих затрат. Я не хочу делать ошибки, в том числе и творческие. Творчество – это когда ты свободен. А когда у тебя много задач в голове, ты уже не можешь, все файлы в голове заполнены. Нужно сделать перезагрузку своего компьютера и очистить все, что мешает творчеству", – заявила Руслана.

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Также артистка призналась, чем будет заниматься во время творческой паузы и куда отправиться восстанавливать силы.

"Хочу отправиться к океану, сесть и мечтать. И ни о чем не думать! Ни о гастролях, ни о деньгах и проблемах. Просто помедитировать", – призналась актриса.

Отметим, что артистка решила попробовать себя на театральных просторах и сыграла даму легкого поведения в спектакле, режиссером которого сама и является.

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