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Руслана Писанка раскрыла подробности знакомства с мужем

Актриса вспомнила, как познакомилась со своим супругом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Руслана Писанка с супругом Игорем
Руслана Писанка с супругом Игорем
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая недавно едва не стала жертвой ограбления, поделилась подробностями знакомства со своим первым законным супругом Игорем Исаковым. Отметим, что до этого знаменитость пять лет прожила в гражданском браке с телеоператором Украинского телевидения Иваном.

С Русланой Писанкой произошел неприятный инцидент на вокзале. Все подробности в видео:

О том, что знаменитость в 2009 году познакомилась с первым мужем в социальной сети, артистка не скрывала. Правда, подробностями ранее не делилась. Выйдя в 2012 году замуж за Игоря, актриса и вовсе хотела скрыть этот факт от поклонников, но ее подруга в одном из интервью проговорилась о ее замужестве.

INSTAGRAM (@pisankaruslana)

Как оказалось, Игорь вместе со своим сыном решили посмотреть, кто из звезд зарегистрирован в "Одноклассниках" и увидели там Руслану. Мужчина решился ей написать, но артистка не была этому особо рада, ведь ей ежедневно приходили сотни таких писем.

"Он мне написал: "Руслана, это вы?". Я подумала, он шутит сейчас? Я вообще не хотела ему отвечать, а лишь сказала, что хочу удалить аккаунт, но не знаю как. Он написал, что для этого нужен особый код, который он знает и пришлет мне, если я дам свой номер телефона. Пришлось сдаться", – рассказывает Руслана во время одной из презентаций книги в Киеве.

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: Facebook

После переписки будущие супруги договорились о свидании, которые прошло не в кафе, а в соборе "София Киевская".

"Это намоленное место и там можно понять, какой рядом с тобой человек. Если бы было что-то плохое в нем, я бы почувствовала", – подытожила знаменитость.

Отметим, что артистка решила попробовать себя на театральных просторах и сыграла даму легкого поведения в спектакле, режиссером которого и сама является.

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