Руслана показала, как ее поздравили с днем рождения

Сегодня певице Руслане исполняется 45 лет

Руслана. Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Сегодня знаменитой украинской певице Руслане исполняется 45 лет. На своей странице в Facebook она уже успела рассказать и показать, как ее поздравили близкие. На фото звезда позирует в желтой кожаной куртке, под которой виднеется черный бюстгальтер, а также в кожаных штанах и белых кедах.

"Моя кохана мамі! Любий татусенько! Дякую що ви мене зробили!!! Дякую що ви такі, найкращі у світі! Молюся за вас зараз, як ніколи!!! З днем народження вашоі мрії, я хочу щоб ви пишалися мною і зроблю все для цього! Ви дали мені це прекрасне життя, і без вас мене просто не було б! Я люблю вас! Дякую всім моїм близьким і найдорожчим друзям, які вже привітали мене опівночі!

Сьогодні мій день народження! Дякую Богу за Світло і Любов, які перповнюють моє серце!

Зранку в мене розпочнеться спеціальна зустріч з моїми друзями журналістами, яким я заспіваю мою нову пісню "Angel" в акустичній версії та покажу свій енерго активний будинок майбутнього на енергії сонця і вітру!", – написала Руслана.

Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 1/12

Напомним, Руслана показала экзотическое шоу в Лисссабоне. Ранее мы писали о том, что певица получила травму головы.

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