Руслана познакомилась с потомком украинского гетмана и провела фестиваль в Батурине

На фестивале также выступили "Тартак", Тоня Матвиенко, "Kozak System" и другие

Руслана. Фото: пресс-служба

В Батурине прошел крупный фестиваль с участие знаменитых украинских артистов – "Батурин. Ренесанс Незалежності". Зрители начали собираться задолго до концерта, а уже во время самого шоу присутствующих было больше 10 тыс. людей.

На фестивале состоялось грандиозное празднование 27-й годовщины независимости Украины.Точка на карте выбрана неслучайно. Ведь именно Батурин – сакральное место для каждого украинца и украинского государства. Это гетманская столица пяти украинских гетманов: прославленного Ивана Мазепы, автора первой демократической конституции Европы – Пилипа Орлика, Демьяна Игнатовича, Ивана Самойловича и последнего руководителя Гетманщины Кирилла Разумовского.

Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба Фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності" Фото: пресс-служба 1/7

Сегодня Батурин действительно переживает настоящий ренессанс, благодаря неравнодушным меценатам и местной общине.

"Все мы, Александр Положинский и группа "Тартак", Тоня Матвиенко, украинские виртуозы Василий Попадюк и Олесь Журавчак, группа "Kozak System" и Катя Chilly, балет "Життя" и симфонический оркестр "Київська Камерата", ведущий Тимур Мирошниченко собрались для того, чтобы сделать свою маленькую социальную миссию, свой вклад в популяризацию этой земли, этих мест. Чтобы были посещения, чтобы были благотворительные взносы, чтобы люди своим присутствием сделали благотворительный взнос, подчеркнув уважение и понимание важности реставрации и "ренессанса", как мы назвали эту акцию. Наша команда выступает примером. Мы решили вместе сделать что-то хорошее", – говорит певица.

"Мы сделали такой старт сами, чтобы у нас были такие возможности, чтобы люди понимали, что фестиваль возникает не за счет того, что есть два больших спонсора, а за счет того, что кто-то начинает проявлять инициативу! Этот регион нуждается в том, чтобы прославлять его. Здесь может быть экотуризм. Давайте восстанавливать наши традиции и творить ренессанс нашей независимости", – заключила Руслана.

Во время своего выступления артистка спела свои хорошо известные хиты, а также презентовала четыре новые песни из нового альбома. В новых композициях Руслана объединила стилистику украинских колыбельных, карпатские вокальные техники и современные тренды ритмической музыки.

Напомним, Руслана получила необычную награду. Ранее певица презентовала экзотическое шоу.