С афрокосами в украинском костюме: победительница "Голосу країни-8" Алена Луценко выпустила клип

Артистка представила видео на композицию "Над Україною"

Алена Луценко. Фото: пресс-служба

Победительница шоу "Голос країни-8" Алена Луценко выпустила дебютный клип на трек "Над Україною". Это первая авторская работа исполнительницы. Над съемками клипа работали две съемочные группы, а экранизировать дебютную работу Алены взялся молодой режиссер Александр Махач.

Для экранизации композиции "Над Україною" было задействовано три локации: музей украинской архитектуры Пирогово, ботанический сад и здание бизнес-центра. Шикарную танцевальную постановку для клипа сделал национальный академический ансамбль танца имени Павла Вирского.

Алена Луценко Фото: пресс-служба

В видеоработе "Над Україною" Алена Луценко примерила на себя два образа: традиционной украинской девушки и так же провела эксперимент, который был совершенно неожиданным для поклонников певицы, – заплела волосы в афрокосички, соединив тем самым, в одно целое, традиционную и современную Украину.

В идею клипа было вложено объединение аутентичной Украины с ее современностью. Танцы среди колонн бизнес центра, смелая прическа Алены Луценко, но при этом традиционный украинский наряд, символизируют строительство и возрождение новой Украины.

"Благодаря этой песне я заново влюбился в свою стану. Я вновь осознал, какое богатство у нас под ногами. Эта песня, как ответ на вопрос, почему я здесь, а не где-то там. Новый образ Алены – это новый современный образ Украины. Молодая, красивая, стильная, модная. И в тоже время сохранившая колорит, традиции, народную самобытность и культуру. На мой взгляд, это современная народная песня, которую должна знать вся страна" – делится впечатлениями известный музыкант и наставник Алены Луценко на шоу Голос Страны Сергей Бабкин.

Напомним, победительница "Голосу країни-8" расплакалась от сюрприза, который для нее подготовили родные.