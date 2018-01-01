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С бокалом вина и топлес: Кендалл Дженнер опубликовала откровенное фото

Снимок собрал более 4 миллионов "лайков"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Все члены семейства Кардашьян-Дженнер уже давно стали главными звездами Instagram. На них подписаны миллионы поклонников. Ким Кардашьян часто радует сеть полуголыми снимками, от нее не отстают ее сестры.

На этот раз пикантным фото поделилась младшая сестра Ким – 22-летняя модель Кендалл Дженнер, которая недавно покорила Канны своим откровенным, прозрачным нарядом. На снимке девушка позирует топлес, с бокалом вина в руках и полотенцем на голове. Видимо, Кендалл решила расслабиться после тяжелого дня и запечатлела это момент. 

Отметим, что фото набрало почти 4,5 миллионов отметок "мне нравится", а на саму Кендалл в Instagram подписано более 90 миллионов человек.

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Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/kendalljenner

Ранее Кендалл Дженнер украсила обложку Elle и рассказала о своих приступах тревоги и зависимости от смартфонов. Также Дженнер поделилась своими эмоциями по поводу того, что ее младшая сестра Кайли недавно стала мамой.

О секретах семейства Кардашьян смотрите видео ниже:


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модель топлес Кендалл Дженнер
Источник: "Сегодня"
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