С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
В виду отсутствия доказательной базы принято решение закрыть дело
С известного актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Напомним, что мать подростка Хизер Унру заявила, что Спейси в 2016 году напоил ее сына в баре и начал к нему приставать. В виду отсутствия доказательной базы, прокурорами штата Массачусетс было принято решение закрыть дело, пишет CNN.
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Так, решение снять обвинения с Кевина Спейси было принято "из-за отсутствия свидетеля, который подал жалобу". Предполагаемая жертва воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в суде.
Истец отказался рассказывать о пропаже телефона, в котором, по данным адвоката Спейси, есть доказательства невиновности подсудимого. Защита актера утверждает, что из смартфона могли удалить данные, подтверждающие его невиновность.
Ранее иск против Спейси подал еще один обвинитель. Мужчина утверждал, что также в 2016 году американский актер напоил его алкоголем, после чего стал приставать. Спустя время истец передумал судиться со звездой.
Отметим, что в целом более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси.
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