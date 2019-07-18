С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

В виду отсутствия доказательной базы принято решение закрыть дело

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Фото: Getty Images

С известного актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Напомним, что мать подростка Хизер Унру заявила, что Спейси в 2016 году напоил ее сына в баре и начал к нему приставать. В виду отсутствия доказательной базы, прокурорами штата Массачусетс было принято решение закрыть дело, пишет CNN.

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Так, решение снять обвинения с Кевина Спейси было принято "из-за отсутствия свидетеля, который подал жалобу". Предполагаемая жертва воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в суде.

Истец отказался рассказывать о пропаже телефона, в котором, по данным адвоката Спейси, есть доказательства невиновности подсудимого. Защита актера утверждает, что из смартфона могли удалить данные, подтверждающие его невиновность.

Кевин Спейси и его адвокат в суде Фото: Getty Images

Ранее иск против Спейси подал еще один обвинитель. Мужчина утверждал, что также в 2016 году американский актер напоил его алкоголем, после чего стал приставать. Спустя время истец передумал судиться со звездой.

Отметим, что в целом более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси.

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