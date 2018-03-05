С короной и в откровенном наряде: Оля Полякова показала новый образ

Певица Оля Полякова продемонстрировала эффектный и сексуальный образ. На днях Суперблондинка выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина".

Оля появилась на сцене без фирменного кокошника, но с роскошным аксессуаром – короной от украинского бренда Patoka Studio.

Полякова примерила эксклюзивный наряд от дизайнера Анны Бублик. Исполнительница блистала в откровенном мини-платье со стразами и накидке с перьями.

Фото: facebook.com/polyakovamusic

Фото: facebook.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова раскрыла всю "кухню" брачной жизни, рецепт борьбы с семейными кризисами и поделилась ответом на извечный вопрос "как уберечь мужа-миллионера от измен на курортном отдыхе. Мужу Поляковой не редко приходится отдыхать на курортах с детьми одному. Но артистку этот факт больше не тревожит.

Также Оля Полякова рассказала о строительстве дома, таинстве общения с океаном и на каких условиях готова представлять Украину на Евровидении.