С короткими волосами: жена Тищенко удивила сменой имиджа

Алла Барановская похвасталась новым образом

Алла Барановская и Николай Тищенко Фото: instagram.com/allabonya

Молодая супруга знаменитого ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская, которая сейчас со своей семьей отдыхает в Таиланде, удивила подписчиков в Instagram новым образом – короткой прической.

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У Аллы от природы роскошные и длинные волосы, которые звездная жена давно подумывает состричь. Но пока Алла не может решиться на такие кардинальные изменения и лишь временно экспериментирует с образами.

Алла Барановская с короткой прической Фото: instagram.com/allabonya

На опубликованном снимке жена ресторатора позирует в стильном купальнике в горошек и с короткими волосами. Образ модницы подчеркивают трендовые очки от всемирного австралийского бренда Le Specs. На загорелой коже молодой блондинки отлично смотрится светлый купальник от украинского бренда N.Di.

Ранее мы писали, что супруга Николая Тищенко Алла Барановская была шокирована, когда увидела сообщения, которые присылают ее мужу поклонницы. Девушка призналась, что телеведущему приходят сотни любовных сообщений.

Также ранее Алла рассказала, как похудела на 11 килограммов.

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