С MARUV случилась неприятность в киевском аэропорту

Певица в соцсетях рассказала об инциденте

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Знаменитая украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) активно гастролирует по разным странам и дает концерты в Украине. На днях выступала в Тель-Авиве. Когда певица вернулась из Израиля в Киев, в аэропорту "Борисполь" ее ждал неприятный "сюрприз" – чемодан артистки был вскрыт, несколько украшений оттуда пропали. MARUV отметила, что это были не драгоценности, а бижутерия.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Девушка также давала важный совет, мол если вдруг с вами такое случилось, не выбрасывайте бирку от багажа, потому что без нее вы не сможете ничего доказать и решить вопрос.

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Смотрите видео о всех деталях скандала, касающегося участия Украины в "Евровидении 2019":

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