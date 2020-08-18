С мужем и родителями: певица Alyoshа поделилась фото с выписки из роддома

15 августа артистка родила третьего ребенка

15 августа певица Alyosha и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя стали родителями в третий раз. Пара, которая уже воспитывает двоих сыновей, с радостью сообщила, что у них родилась дочь. Малышку назвали Марией.

В своем Instagram-аккаунте Alyosha поделилась фотографией, сделанной в день выписки из родильного дома.

На снимке звездная мама запечатлена без макияжа. На ней нежно-розовое платье в крупный горох. На руках Alyosha держит новорожденную дочь, а вокруг них стоят родители, сыновья и Тарас Тополя, который сделал фото.

Певица Alyosha с семьей Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Мы благодарим всех всех за замечательные поздравления! Нам невероятно приятно, что у нас так много друзей и просто людей, которые искренне радуются вместе с нами простому человеческому счастью", – написала Alyosha в посте.

Напомним, Alyosha и Тарас Тополя поженились в 2013 году. В апреле того же года у пары родился старший сын Роман, а в ноябре 2015-го – младший Марк. О том, что пара ожидает появление на свет третьего ребенка, стало известно в апреле этого года.

Ранее мы писали, что американская певица Сиара стала мамой в третий раз.

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