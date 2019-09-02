С новой прической и в окружении семьи: Потап отвел сына в школу

Потап и его экс-супруга отправили сына в пятый класс

Потап и сын Андрей Фото: instagram.com/realpotap

В многих украинских школах праздничную линейку перенесли с первого сентября на второе. Представители отечественного шоу-бизнеса уже начали публиковать фотографии со школьной линейки. Один из первых праздничным фото поделился украинский рэпер Потап.

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В этом году он вместе со своей бывшей супругой Ириной Горовой отправили 11-летнего сына Андрея в пятый класс. На кануне мальчишка сменил прическу – покрасил волосы в более светлый оттенок. Поддержать брата также пришла его сводная сестра, дочь Ирины – Наталья.

1 Сен 2019 в 11:41 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

"Уже 5 класс!!!! Волосы покрашены, форма свободная, кабинетная система, девчонки повзрослели. Пока настроение (у сына Андрея, – Ред.) шикарное!" – написала Ирина на своей странице в Instagram.

1 Сен 2019 в 11:24 PDT INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

Напомним, что ранее поклонники обвинили Потапа с Ириной Горовой в неправильном воспитании сына. Также недавно Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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