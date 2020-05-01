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"С помощью блинов и пиццы": Оля Полякова показала горячую фигуру на карантине

Певица опубликовала смелое фото в сети

Инна Петрова
Сегодня, 16:03

На самоизоляции Оля Полякова продолжает активно вести свой блог в Instagram. Ранее звезда нашла новый способ заработать во время карантина, провела несколько прямых эфиров с коллегами по шоу-бизнесу, а теперь решила похвастаться стройной фигурой. В сети "Королева ночи" разместила откровенное фото, продемонстрировав рельефный пресс.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Смелый кадр Оля Полякова запостила на своей странице в Instagram. Фолловерам артистка сообщила, что добилась таких результатов с помощью праздничной еды и занятий. В кадре Оля запечатлена в ванной, на ней черная майка и короткие шорты.

"Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок, можно выглядеть! Давайте со мной", – написала в посте Полякова.

INSTAGRAM

Звездные коллеги Оли в шутку отметили, что певица издевается над ними, имея такую потрясающую фигуру. "Ненавижу!," – написала в комментариях Маша Ефросинина. А кто-то из пользователей и вовсе назвал Полякову ведьмой.

Отметим, что ежедневно Оля Полякова устраивает для своих поклонников онлайн-тренировки в социальной сети. Упражнения артистка выполняет под присмотром своего личного тренера и публикует их на своей странице в Instagram.

В сюжете смотрите, как на карантине живет Оля Полякова:

Ранее Оля Полякова призналась, что могла переболеть коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 года (высокая температура, сильный кашель), могли быть признаками COVID-19.

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