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Сын и внук Таисии Повалий едва не стали жертвами стихии: видео

В 20 метрах от Дениса упало дерево

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:22
Сын Таисии Повалий Денис
Сын Таисии Повалий Денис
Фото: instagram.com/bro.ducer

Сын известной певицы Таисии Повалий, которая недавно напугала поклонников фото в инвалидном кресле, едва не попал под обвал дерева. Музыкант Денис Повалий гулял по Киеву вместе со своим сыном и стал очевидцем непогоды. Об инциденте мужчина рассказал подписчикам на своей странице в Instagram.

Сын Таисии Повалий Денис
Сын Таисии Повалий Денис
Фото: instagram.com/bro.ducer

По словам сына Повалий, в 20 метрах от того места, где он прогуливался с коляской, рухнуло дерево. На опубликованном видео можно увидеть, как ветки лежат на тротуаре в хаотичном порядке. Услышав треск, Денис успел отбежать. Таким образом он спас себя и своего ребенка.

"Только что в 20 метрах от меня свалилось здоровое с виду дерево. Будьте внимательны и вынимайте наушники – треск может спасти... Вот люди сидят, лавочки, дорожка. Это реально может убить. Пожалуй, это последствия дождя", – прокомментировал на видео сын Таисии Повалий.

Напомним, что в начале декабря у Дениса Повалий и его жены Светланы Вихровой родился первенец. Супруги назвали сына древнегреческим именем Демьян, но охраняют его от лишних глаз и не показывают лицо малыша.

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