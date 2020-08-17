С тарелкой марихуаны и молодым бойфрендом: Мадонна шумно отметила 62-летие

Шумная вечеринка в честь дня рождения певицы прошла на Ямайке

Вчера, 16 августа, легендарной певице Мадонне исполнилось 62 года. День спустя артистка на своей странице в Instagram поделилась фото с празднования дня рождения.

На снимках Мадонна позирует в объятиях своего 26-летнего бойфренда Аламалика Уильямса, а также – с 23-летней дочерью Лурдес. Шумная вечеринка прошла на Ямайке. Отметим, что на одном из фото артистка запечатлена с тарелкой марихуаны, что вызвало бурную реакцию ее поклонников в комментариях к снимку.

"Добро пожаловать на Ямайку", – прокомментировала публикацию певица.

Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna Мадонна отметила свое 62-летие Фото: instagram.com/madonna 1/7

Также Мадонна опубликовала видео, на котором она веселится в компании друзей и близких под песни местных музыкантов.

"Веселье в день рождения на Ямайке. Спасибо за ваше гостеприимство", – подписала видео артистка.

INSTAGRAM

Мадонна не перестает шокировать на карантине – смотрите видео:

Напомним, Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой. Ранее мы сообщали, что Instagram заблокировал видео Мадонны о "теории заговора" про коронавирус.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться