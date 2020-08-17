Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С тарелкой марихуаны и молодым бойфрендом: Мадонна шумно отметила 62-летие

Сегодня, 12:30

Шумная вечеринка в честь дня рождения певицы прошла на Ямайке

Вчера, 16 августа, легендарной певице Мадонне исполнилось 62 года. День спустя артистка на своей странице в Instagram поделилась фото с празднования дня рождения.

На снимках Мадонна позирует в объятиях своего 26-летнего бойфренда Аламалика Уильямса, а также – с 23-летней дочерью Лурдес. Шумная вечеринка прошла на Ямайке. Отметим, что на одном из фото артистка запечатлена с тарелкой марихуаны, что вызвало бурную реакцию ее поклонников в комментариях к снимку.

"Добро пожаловать на Ямайку", – прокомментировала публикацию певица.

Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна отметила свое 62-летие
Фото: instagram.com/madonna
1/7

Также Мадонна опубликовала видео, на котором она веселится в компании друзей и близких под песни местных музыкантов.

"Веселье в день рождения на Ямайке. Спасибо за ваше гостеприимство", – подписала видео артистка.

INSTAGRAM

Мадонна не перестает шокировать на карантине – смотрите видео:

Напомним, Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой. Ранее мы сообщали, что Instagram заблокировал видео Мадонны о "теории заговора" про коронавирус.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Внучка Ротару поделилась кадрами с празднования 73-летия певицы Внучка Софии Ротару показала, как украсили дом ко дню рождения певицы: фото Яма, Полякова и Чапкис: Наталья Могилевская с размахом отпраздновала 45-летие
Мадонна день рождения певица
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Ивлеева из "Орла и решки" засветила лишнее: "Элджей так влияет?"
Ивлеева из "Орла и решки" засветила лишнее: "Элджей так влияет?"
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Сегодня, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Сегодня, 09:32Техно

На спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы

Сегодня, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Сегодня, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Вчера, 17:30Food

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Вчера, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Вчера, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 06:20Психология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАктуально

Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять