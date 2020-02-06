"С тобой я смогу все на свете": Владимир Зеленский трогательно поздравил первую леди с днем рождения

Президент Украины опубликовал романтическое послание

Елена и Владимир Зеленские Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой день рождения. Супруге президента Владимира Зеленского исполняется 42 года. Глава государства на своей официальной странице в Facebook уже поздравил жену, опубликовав романтическое послание.

Смотрите в сюжете, какую вещь из собственного гардероба выставила на торги Елена Зеленская:

В публикации, которую Владимир Зеленский сопроводил совместным кадром, он признается первой леди в любви и благодарит за поддержку.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере, для меня. Потому что мое счастье — это ты. С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще многое предстоит пройти. Впереди — долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — написал президент.

Напомним, что 25 января свой день рождения отмечал президент. Первая леди Елена Зеленская не менее трогательно поздравила супруга с праздником.

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