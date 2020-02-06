Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"С тобой я смогу все на свете": Владимир Зеленский трогательно поздравил первую леди с днем рождения

Президент Украины опубликовал романтическое послание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой день рождения. Супруге президента Владимира Зеленского исполняется 42 года. Глава государства на своей официальной странице в Facebook уже поздравил жену, опубликовав романтическое послание.

Смотрите в сюжете, какую вещь из собственного гардероба выставила на торги Елена Зеленская:

В публикации, которую Владимир Зеленский сопроводил совместным кадром, он признается первой леди в любви и благодарит за поддержку.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере, для меня. Потому что мое счастье — это ты. С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще многое предстоит пройти. Впереди — долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — написал президент.

Напомним, что 25 января свой день рождения отмечал президент. Первая леди Елена Зеленская не менее трогательно поздравила супруга с праздником.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Мое счастье - это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения Facebook заблокировал страницу жены Зеленского: стала известна причина Елена Зеленская вошла в совет, который раньше возглавляла жена Порошенко
президент День рождения Владимир Зеленский Елена Зеленская первая леди Украины
Реклама

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Дрожжевые пирожки как пух
Дрожжевые пирожки как пух
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 16:38Fun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Вчера, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Вчера, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Вчера, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFood

Рецепт самого вкусного салата из печени трески

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 февраляFun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

4 февраляШоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

4 февраляШоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Новости партнеров

Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику