Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери
Виктор Началов тяжело переживает смерть дочери
Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор в эфире российского ТВ рассказал, что его дочь сама виновата в своей смерти. На врачей вину он не возлагает. Об этом он рассказал на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова.
"Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало", – признался Виктор Началов.
По его словам, он каждый день звонил Началовой в больницу, но дочь утверждала, что у нее все хорошо.
"Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали, молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась", – продолжил отец Юлии.
Также Началов поделился, что ему очень тяжело после смерти дочери.
Напомним, 16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.
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