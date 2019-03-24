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Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Виктор Началов тяжело переживает смерть дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Фото: instagram.com/julianachalova

Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор в эфире российского ТВ рассказал, что его дочь сама виновата в своей смерти. На врачей вину он не возлагает. Об этом он рассказал на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова.

"Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало", – признался Виктор Началов.

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По его словам, он каждый день звонил Началовой в больницу, но дочь утверждала, что у нее все хорошо.

"Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали, молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась", – продолжил отец Юлии.

Также Началов поделился, что ему очень тяжело после смерти дочери.

Напомним, 16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров. 

Дайджест в мире шоу-бизнеса за 18-22 марта
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