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Самая романтическая пара дня: Николь Кидман и Кит Урбан на премии ACM Awards

Актриса пришла поддержать супруга на церемонию награждения кантри-музыкантов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан
Фото: AFP

Голливудская пара Николь Кидман и Кит Урбан, которые вместе больше 10 лет и любят публиковать романтические снимки, на церемонии награждения премии ACM Awards в очередной раз подтвердила, что у любви нет ни возраста, ни границ.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан
Фото: AFP

Музыкальное событие состоялось в Лас-Вегасе 7 апреля, где собралось множество звезд кантри-музыки. Ведь именно их награждали престижными наградами за вклад в индустрию в жанре "кантри". Австралиец Кит Урбан является чуть ли не самым ярким представителем оригинального жанра, поэтому удостоился главной победы премии – "Главный исполнитель года".

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На церемонии ACM Awards вместе с ним присутствовала его жена – актриса Николь Кидман, которая не только позировала с ним на красной дорожке, но и делилась взаимными поцелуями и объятиями в зале премии.

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Стоит отметить, что и Николь, и Кит выглядели весьма стильно и счастливо. Актриса улыбалась и поддерживала супруга.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: AFP

Ранее Николь Кидман в белом платье была замечена вместе со своим мужем Китом Урбаном на одном из спортивных мероприятий.

Напомним, бывший муж Николь Кидман Том Круз запретил ей приходить на свадьбу их приемного сына.

Смотрите видео том, как Николь Кидман удивила новым лицом:

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актриса николь кидман Кит Урбан
Источник: Сегодня
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