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Само очарование: Кейт Миддлтон поделилась трогательным фото королевской семьи

Сегодня, 12:31

Снимок был сделан самой герцогиней

В сети появилось фото королевской семьи, сделанное Кейт Миддлтон, которая недавно подала в суд на прессу. На нем 37-летний Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой идет к одному из домов в Сандрингеме во время волонтерской миссии.

Фотография была размещена на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram. А приурочен пост к Национальной недели волонтерства, которая проходит в Великобритании в эти дни.

На фото Уильям с большим зонтом смотрит как его дети помогают в доставке продуктов для британских пенсионеров.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Таким образом королевская семья на собственном примере решила внести вклад в популяризацию работы добровольцев по всему Соединенному Королевству.

"Мы подошли к концу #VolunteersWeek ("Недели волонтеров"), и герцог с герцогиней Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих в Сандрингеме", – говорится в публикации.

К слову, в мае герцоги Кембриджские помогали пожилым людям в Норфолке, которым из-за коронавируса было предписано не покидать дом без острой необходимости.

Недавно Кейт Миддлтон запустила фотопроект, посвященный коронавирусу и настроению британцев.

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