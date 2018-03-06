Самое "голое" платье на афтепати "Оскара" оказалось творением украинского дизайнера

Платье было представлено в рамках Ukrainian Fashion Week

Албанская певица Блеона Керети появилась на afterparty "Оскара-2018" в провокационном платье-сетке с кристаллами.

Как оказалось, "голый" наряд, в котором 38-летняя Блеона блистала на вечеринке журнала Vanity Fair, творение украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Керети отказалась от бюстгальтера, надев только высокие черные трусы.

Платье было представлено в рамках Ukrainian Fashion Week. На странице в Instagram Эльвира опубликовала фото своего наряда.

Фото: Getty

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".